Il Mattino – Napoli, Victor Osimhen pronto a tornare in Italia: previsti nuovi accertamenti

Il Mattino si è soffermato sul rientro in Italia di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Il nigeriano è ancora a Lagos, in Nigeria, dove è andato per risolvere problemi personali e familiari. Osimhen ha ricevuto carta bianca dalla società azzurra per gestire il suo viaggio, con il suo ritorno che è atteso nelle prossime ore. Il Napoli non lo attenderà all’infinito, anche perchè una volta rientrato sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti dopo l’infortunio muscolare per definire il suo piano di recupero.