Il Mattino – Osimhen ci sarà con la Fiorentina, ma forse partirà dalla panchina

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante il dolore per l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, non sia ancora sparito, gli esami hanno escluso eventuali lesioni. In base alle sue risposte, l’allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, deciderà se aggregarlo al gruppo o lasciarlo allenare ancora a parte. Il tempo per recuperare c’è e sicuramente sarà convocato per la gara contro la Fiorentina, ma le sue condizioni diranno se potrà partire dall’inizio o lascerà spazio a Dries Mertens dal primo minuto.