Lo stop di Osimhen in allenamento è precauzionale ma desta qualche problema in casa Napoli.

Come riporta Il Mattino ieri il nigeriano ha avuto un risentimento muscolare e Spalletti, d’accordo con lo staff medico, non se l’è sentita di rischiare. Allo stesso tempo il giocatore aveva fastidi già dai tempi dello scontro con Mancini a Roma. Osimhen può saltare il match di Varsavia e potrebbe addirittura saltare match con il Verona, in via precauzionale ed in attesa della sosta.