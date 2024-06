Il Mattino – Osimhen diviso tra Arabia e PSG: difficile la pista Premier

Victor Osimhen è in vendita e il Napoli attende offerte per il suo trasferimento in estate. Come riporta Il Mattino la società è stata chiara con gli agenti e l’obiettivo è cederlo in un mese, in modo da non vederlo a Dimaro.

Sul giocatore l’Al Ahly non avrebbe problemi a pagare la clausola ma il club non stuzzica Osimhen che vuole la Premier. Fino ad ora nessun club di Premier è apparso molto interessato, Chelsea e United hanno altri obiettivi.

Occhio anche al PSG, ancora a caccia del dopo Mbappe.