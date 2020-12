2020 finito per Victor Osimhen. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, la punta nigeriana sta ancora recuperando dall’infortunio subito in Nazionale. L’ipotesi è che venga convocato per il match contro il Cagliari, il primo del 2021. Intanto resterà in Belgio per altri 10 giorni per cercare di recuperare al meglio dall’infortunio: il Napoli non vuole rischiare una ricaduta e si vuole cautelare.