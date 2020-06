Il Mattino – Parole De Laurentiis, Sarri avrebbe deciso di non replicare

Il Mattino riporta la reazione dell’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo la lettura dell’intervista rilasciata da Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, infatti, non ha avuto parole dolci per il suo ex tecnico, spiegando come abbia tradito la piazza azzurra per una questione economica. Sarri, alla lettura delle esternazioni sul suo conto, avrebbe sorriso in maniera divertita ma senza riuscire a nascondere un po’ di fastidio nella sua risata.

A quanto pare Sarri avrebbe deciso di non replicare: né lui né la Juventus vogliono infatti alzare un polverone. Arriverà però un momento in cui il tecnico deciderà di raccontare la sua versione dei fatti anche sul rapporto travagliato con il Presidenee azzurro. Di certo, a quanto pare, la seperazione tra Sarri e il Napoli continua a bruciare, anche per via della mancanza di risultati nella gestione Ancelotti.