Sono giorni caldissimi sull’asse Napoli-Parigi per Fabian Ruiz. Il PSG ha scelto lo spagnolo come rinforzo per il centrocampo, ed è ora chiamato a piazzare l’affondo decisivo con il club campano, che valuta il proprio giocatore – in scadenza di contratto nel 2023 – circa 30 milioni di euro.

Già apparecchiata, invece, l’intesa con l’ex Betis, che andrebbe a guadagnare circa 5 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino.