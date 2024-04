Il Mattino – PSG-Osimhen, il club parigino offre quattro calciatori: i nomi

Secondo Il Mattino, il PSG sarebbe fortemente interessato a Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ma non vorrebbe pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria e avrebbe proposto quattro calciatori come contropartita per abbassare il prezzo: “Il PSG è interessato al pallone d’oro africano ma chiede uno sconto rispetto alla clausola rescissoria da 120 milioni. E per ottenerlo è pronto a inserire giocatori nell’affare, nomi che il Napoli sarebbe pronto a prendere in considerazione: si tratta di Carlos Soler, Marco Asensio, Kang In Lee e il baby difensore Lucas Beraldo. Per Osimhen, invece, pronto un mega contratto da 4 anni a 13 milioni, con tanto di diritti di immagine a suo favore e una serie di sponsorizzazioni legate al Qatar. Una super proposta che convince il giocatore, nonostante la sua priorità sia la Premier League”.