Il Mattino – PSG vicino a Victor Osimhen: ecco quando si potrebbe chiudere

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il PSG sarebbe in pole position per Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Chiaro che la svolta del mercato è legata a Osimhen: De Laurentiis è in contatto personalmente con i vertici del PSG (i rapporti tra il patron azzurro e Al-Khelaifi sono idilliaci) e si arriverà a una soluzione entro un paio di settimane. In pole ci sono i francesi e dietro, in ordine sparso, Arsenal, Chelsea e Manchester United. Lukaku deve attendere: l’ingaggio è pesantissimo (14 milioni e il Chelsea non pensa di fare sconti come con la Roma), ma Conte lo considera l’erede perfetto di Osimhen. Operazione plausibile solo nel caso in cui sia il Chelsea la destinazione di Osimhen. Bisogna pazientare ancora. Ieri intanto per il nigeriano sono rispuntati anche i rumors sulla tentazione araba”.