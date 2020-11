Il Mattino – Rijeka-Napoli, Gattuso invita alla prudenza: il match di stasera è un’insidia

Questa sera si giocherà a Fiume, terra di rivalsa per gli italiani, Rijeka-Napoli. Gli azzurri vogliono dimenticare immediatamente la sconfitta casalinga col Sassuolo e ripartire alla grande, 3 punti e poi testa al Bologna. Scrive così Il Mattino nell’edizione odierna:

“Potrebbe fischiettare tranquillamente e far finta di nulla ma preferisce non passarci sopra. Stasera con il Rijeka ripropone il 4-2-3-1 che è il modulo ormai scolpito nella pietra. Con Mertens alle spalle di Petagna. Sia pure con delle modifiche necessarie. A San Sebastian, in fondo, fu un finto modulo a 4 punte, perché Lobotka era il vertice alto della linea di centrocampo, più che un trequartista autentico. E in questa gara di Europa League tutto dipenderà da chi sceglierà tra Lozano ed Elmas, forse l’unico dubbio che ha il tecnico in queste ore: perché è chiaro che se il vice-Insigne (perché Lorenzo partirà dalla panchina) sarà il messicano significa che Ringhio si affiderà al solito superattacco a quattro stelle. Con il macedone in campo (probabile), si garantisce un pendolo tra attacco e difesa e dunque maggiore equilibrio. Sia pure a discapito della fantasia offensiva. L’impressione è che gli altri due a centrocampo possano essere Demme e proprio Lobotka. Con Zielinski ancora in stand by. Sente puzza di bruciato, Rino. E una trappola la gara con una squadra che nel ranking Uefa è al posto numero 97 e che vale in tutto 16 milioni (contro gli oltre 600 milioni di euro del valore della rosa della squadra azzurra), Gattuso invita alla cautela. D’altronde, va bene la prestazione. Ma quel che conta sono i tre punti. Stasera come tra sette giorni quando il Rijeka sarà al San Paolo. Come arrivano, arrivano. Perché la qualificazione ai sedicesimi di Europa League non può sfuggire”.