Il Mattino – Rinnovo Kvara, ancora nessun accotro tra il Napoli ed il suo agente

Il Mattino ha fatto il punto sul rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “Il silenzio assordante alla voce prolungamento del contratto. Il rumore dei «nemici» che continuano a stuzzicare e a sedurre con avances faraoniche il management del giocatore. In mezzo, la solita clausola galeotta da una parte e il talento di Kvaratskhelia dall’altra. La prima rischia di trasformarsi nel classico pomo della discordia (non c’è intesa sulla cifra che vorrebbe fissare il procuratore ed il Napoli proprietario del cartellino). Il georgiano, dal canto suo, continua ad essere corteggiato dai top club di mezza Europa e continua a temporeggiare sull’offerta – importante – del club azzurro di un rinnovo del contratto. L’agente di Kvara, Mamuka Jugeli, ha incontrato la dirigenza azzurra a Milano subito dopo il blitz del Napoli a San Siro contro il Milan, ma non è arrivata la fumata bianca. L’entourage del georgiano è rimasto fermo sulle sue posizioni: circa 8 milioni a stagione e sopratutto l’inserimento della clausola che il Napoli vorrebbe evitare o comunque inserire ad una cifra molto più alta degli 80 milioni proposti da Jugeli. Ci si è salutati con il più classico «riaggiorniamoci». Le squadre interessate al giocatore (Psg e Barcellona in testa) sanno che la clessidra scorre e il tempo gioca potenzialmente a loro favore nel caso in cui il 23enne attaccante (che ha un contratto con il Napoli di poco superiore al milione e mezzo fino al 2027) non dovesse accettare la proposta fatagli a giugno scorso e rinnovatagli di recente da De Laurentiis e Manna di un prolungamento fino al 2029 con un sostanzioso aumento dell’ingaggio (5 milioni a scalare, escluso bonus). Sulle tracce del georgiano non c’è solo il club catalano (che ha fatto più di un sondaggio per Leao in caso di cessione di Raphinha), sebbene il tecnico tedesco Hans-Dieter Flick lo abbia messo tra i primi nomi nella lista dei desiderata. Occhio anche al Psg del magnate qatariota Nasser Al-Khelaifi che non ha mai nascosto l’interesse per il georgiano, offrendo quest’estate una cifra monstre sia al giocatore (11 milioni per 5 anni) sia al Napoli (110 milioni). Il no secco di DeLa ha stoppato ogni trattativa. E lo stesso farà anche a gennaio. Fino a fine campionato, insomma, Kvara rimarrà al Napoli. Poi si vedrà”.