Il Mattino – Rinnovo Napoli-Kvara, trattativa in fase di stallo

La trattativa tra il Napoli e Kvara per il rinnovo contrattuale è in un vicolo cieco. La risposta dell’entourage a fine settembre ha deluso Aurelio De Laurentiis.

Non si riesce a sbloccare la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino la situazione delle discussioni tra il Napoli e l’agente del georgiano per trovare l’intesa su prolungamento e adeguamento del contratto sono arrivate in un vicolo cielo. “Il Napoli attendeva di conoscere la risposta all’offerta fatta in Germania (durante gli europei) per un contratto da 5,5 milioni a stagione fino al 2028“, riferisce il quotidiano.

“Il club si aspettava che a settembre questa offerta venisse accettata, invece papà e agente del calciatore hanno risposto con una controfferta, di fatto facendo ripartire la trattativa da zero”, si legge.

La richiesta di ben 8 milioni ha deluso De Laurentiis che ritiene eccessiva e fuori mercato. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà un rilancio.

a cura di Tommaso Parrella