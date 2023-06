Il Mattino – Rinnovo Osimhen, svelata la promessa di De Laurentiis

Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non è intenzionato a cedere Victor Osimhen, attaccante azzurro, per meno di 150 milioni di euro. Il Napoli non ha fretta di vendere, quindi il patron azzurro attende un altro incontro con Roberto Calenda, procuratore del nigeriano, per discutere di presente e di futuro. L’unica strada per provare a convincerlo a restare sembra essere quella di un contratto ritoccato, di almeno 6 milioni di euro più bonus, e la promessa di averlo al centro del progetto senza smantellare la squadra per provare a vincere ancora, magari anche in Europa.