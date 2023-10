Il Mattino – Rinnovo Osimhen, tutte le trattative sono in stand by

Secondo Il Mattino, l’ottimismo di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per il rinnovo di Victor Osimhen, è finto, in quanto, ad oggi, sono in stand by anche le bozze che prevedono un nuovo contratto da 12 milioni di euro all’anno ed il nigeriano non sembra avere intenzione di firmare il nuovo contratto con gli azzurri. Una situazione che può portare anche a conseguenze pesanti per il futuro di entrambi. il lungo tira e molla contrattuale di questa estate che alla fine gli ha fatto perdere il filo della ragione. Non c’è stata nessuna retromarcia in queste ore: né da parte del suo agente (che non ha scritto altri post conciliatori) né da parte della società.