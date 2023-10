Il Mattino – Salernitana-Napoli, trasferta vietata a tutti i sostenitori azzurri residenti in Campania

Come riporta Il Mattino, il Casms ha vietato la trasferta a tutti i tifosi del Napoli residenti in Campania per la gara in casa della Salernitana: “Bloccate le trasferte dei veronesi domani a Torino per la partita contro la Juventus e dei napoletani sabato 4 novembre a Salerno per il derby. In particolare, il Casms vieta la vendita dei biglietti per Salernitana-Napoli «in tutti i settori dello stadio ai residenti nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento» e dispone la vendita per il settore ospiti esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania purché sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Napoli». Il Casms sottolinea i ripetuti tentativi degli ultras del Napoli a Verona di scontrarsi con i tifosi avversari «non potendo escludere che anche in occasione della gara in argomento si possano verificarsi le medesime gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica». Prima della gara a Verona era scattato il Daspo per 36 tifosi azzurri”.