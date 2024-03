Il Mattino – Stadio del Napoli, la posizione di Manfredi su Bagnoli e le parole di De Laurentiis

Il giorno dopo le importanti dichiarazioni del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al nuovo stadio, l’edizione odierna de Il Mattino fa emergere la posizione del sindaco di Napoli Gaetan Manfredi. Di seguito un estratto:

“Dove, tuttavia, c’è un piano varato dal Comune, il sindaco Gaetano Manfredi è anche Commissario governativo del Sin – Sito di interesse nazionale – e approvato dal Governo su come rigenerare e trasformare quel sito. Nel piano, la vocazione Bagnoli ce l’ha ed è quella turistica, sportiva, per il tempo libero con il mare a far diventare unica quella location. Che si sposa in pieno con il progetto di De Laurentiis di costruire lo stadio. E il Parco urbano, ben 200 ettari va sì riempito di contenuti i cosiddetti attrattori che dovrebbe essere la missione dei privati. Ma a oggi nessun privato ha mai fatto una proposta concreta per investire a Bagnoli, anzi sono state ripetute le aste andate deserte per la vendita dei suoli. L’unico che ci ha messo soldi è Vito Grassi, uno dei patron della Gevi, che sta costruendo il parco tecnologico. Manfredi era a Roma a discutere proprio di Bagnoli con il ministro Fitto per completare la bonifica dei suoli e del mare. Le parole di De Laurentiis sul Bagnoli gli sono sembrate quasi ad orologeria, soprattutto quando il patron ha detto che aveva parlato «con chi governa Bagnoli» e lui è il commissario di governo del Sin, ma non si è smosso più di tanto il suo pensiero al riguardo, fanno sapere da Palazzo San Giacomo – è sempre lo stesso: «Aspettiamo il progetto, non abbiamo nessun pregiudizio verso nessuna ipotesi, poi lo valuteremo». Certo è che lo stadio nuovo si mangerebbe gran parte del Parco urbano dove pure Manfredi aveva immaginato di costruire un impianto per l’atletica”.