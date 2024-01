Il Mattino – Supercoppa, Napoli-Fiorentina, Simeone e Cajuste dal primo minuto

Il Mattino ha fatto il punto sulle possibili scelte di formazione di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, per la sfida di Supercoppa contro la Fiorentina. Come riporta il quotidiano, Giovanni Simeone è in vantaggio su Giacomo Raspadori per il ruolo di prima punta nel 4-3-3 degli azzurri, con Politano e Kvaratskhelia sulle fasce. A centrocampo, torna Piotr Zielinski, mentre non ci sarà Diego Demme, infortunato. Quest’ultimo, nonostante la risonanza magnetica che ha escluso problemi più seri, avverte ancora dolore e va verso il forfait. Buone notizie, invece, per Jens Cajuste, vicino al pieno recupero dopo il leggero infortunio subìto contro la Salernitana e potrebbe giocare dal primo minuto.