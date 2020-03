Il Mattino – Telefonata De Laurentiis-Koulibaly: il difensore pronto a restare, senza offerta importante non verrà ceduto

In caso contrario, Koulibaly ha ribadito che non farà le barricate per andar via Pubblicato il alle 9:21 da •

L’edizione odierna de Il Mattino riferisce di una telefonata avvenuta tra il presidente De Laurentiis e Kalidou Koulibaly. Il quotidiano fa poi il punto sulla situazione attuale del difensore senegalese, sulla sua permanenza in azzurro o meno: ” Koulibaly ha espresso a De Laurentiis pochi, semplici, ma importanti concetti: a Napoli l’ingaggio è alto (il centrale percepisce sei milioni di euro annui, lo stipendio più alto della rosa), con il nuovo allenatore e il gruppo c’è un feeling importante, la famiglia si è perfettamente integrata ed è molto amata in città.

Insomma, se dovesse arrivare un’offerta importante, in particolare dal PSG, ed il patron dovesse ritenerla all’altezza, allora si arriverà ai saluti di un rapporto nato sette anni prima con il club azzurro, se non dovesse arrivare quella proposta che diventa intrigante, giusta per quello che è considerato il valore di un calciatore con un contratto ancora lungo (la scadenza è fissata per il 30 giugno 2023), allora ci sarà l’addio: in caso contrario, Koulibaly ha ribadito che non farà le barricate per andar via, che non ci sarà lo scontro. De Laurentiis ha raccolto con uno scontato sorriso, consapevole del rapporto sempre molto solido che lo lega al senegalese.

La situazione legata a Koulibaly sarà uno dei temi principali dell’incontro che ci sarà, quando sarà possibile tornare a viaggiare, tra Fali Ramadani, manager di Koulibaly e De Laurentiis. Un meeting, quello con Ramadani (che segue anche Luka Jovic, attaccante del Real che piace agli azzurri e nel Napoli già gestisce anche Maksimovic e Demme) che era già stato previsto per metà marzo, con uno spostamento che seguirà anche le novità che ci saranno anche per il calciomercato.”