Il Mattino – Zielinski, ecco quanto il polacco guadagnerà all’Inter: le cifre

Il Mattino si è soffermato sul trasferimento all’Inter di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli. Il polacco ha già un accordo con i nerazzurri per un triennale a quasi cinque milioni di euro all’anno e i diritti d’immagine tutti per sè. De Laurentiis, presidente azzurro, non ha gradito e ha cercato di anticipare l’operazione a gennaio, ma il club nerazzurro non ha voluto. Anche Mazzarri non è molto contento del suo comportamento, come si può intuire dalle sue parole in conferenza stampa: “Lo convoco solo se lo vedo pronto di testa e di gamba”.