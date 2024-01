Il Mattino ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli: “Se come sembra il mercato del Napoli in entrata dovesse concludersi con quattro nuovi innesti sarebbe costato 8 milioni di euro, considerando che dai 33 milioni investiti per Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker vanno sottratti i 25 milioni intascati per la cessione di Elmas (passato al Lipsia). In uscita, invece, non sono escluse operazioni last minute”.