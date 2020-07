Il Messaggero – Under ha detto sì al Napoli, ora da colmare le distanze con la Roma

Secondo quanto riporta Il Messaggero, Cengiz Under sarebbe sempre più vicino a un approdo in maglia partenopea del Napoli. La risposta data ieri in conferenza stampa da Fonseca sul mancato utilizzo nasconderebbe in realtà strategie di calciomercato. Il Napoli infatti è in pressing sul ragazzo e la Roma, partita da una richiesta di 40 milioni per il calciatore, sarebbe ora scesa a 35 milioni come prezzo di cessione.

Il club azzurro li ritiene ancora troppi per chiudere la trattativa e ne offre 25 + 6 di bonus. Le distanze però non sembrano impossibili da colmare, anche perché De Laurentiis e Giuntoli hanno in mano il sì del calciatore. Under infatti avrebbe già dato l’ok per il trasferimento a Napoli a fronte di un ingaggio che, bonus inclusi, ammonta a circa 3 milioni di euro. Ora palla ai club per chiudere l’affare.