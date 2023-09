Il Napoli fa cassa, Uefa ha pagato le quote di partecipazione alla Champions League

Come riportato da Calcio e Finanza, che ha potuti consultare i documenti ufficiali, Uefa ha inviato la prima tranche di pagamenti per i club che partecipano alla Champions League. Di seguito un estratto di quanto scritto da Calcio e Finanza:

“Si tratta di un totale di 473,6 milioni di euro, con ogni società che incasserà 14,8 milioni di euro (il bonus per la partecipazione ammonta a 15,64 milioni, ma 840mila euro per ogni società saranno versati successivamente) […] Complessivamente, i club italiani incasseranno dunque 59,2 milioni di euro. Cifre alle quali si aggiungeranno sicuramente i ricavi da ranking storico, le due quote di market pool (una in base al piazzamento in classifica nella Serie A 2022/23 e una in base al numero di partite in Champions) ed eventualmente i ricavi per i successi o i pareggi nella fase a gironi del torneo e per tutti i passaggi del turno successivi”.