Il Napoli in emergenza pesca dalla Primavera: convocato D’Agostino

S’aggiungerà anche Petagna al lungo elenco degli infortunati dell’organico di Gattuso. L’attaccante ex Spal ha rimediato un problema muscolare, dovrebbe fermarsi per un paio di settimane. Gattuso affronterà la trasferta di Granada, gara valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League, con soli 13 giocatori della prima squadra, poi pescherà dalla lista B. Oltre Cioffi, Costanzo, Zedadka e uno dei due portieri tra Idasiak e Daniele, ci sarà anche Giuseppe D’Agostino, esterno offensivo classe ‘2003 molto talentuoso che si è messo in mostra durante l’intero percorso nel vivaio azzurro. Può partire sia da destra che da sinistra, Cioffi e D’Agostino avrebbero dovuto essere le bocche di fuoco della Primavera per il ritorno nella serie A della categoria, e, invece, a metà febbraio si trovano insieme in prima squadra assaporando un sogno.

Il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava ha coltivato il suo talento, D’Agostino è stato più volte inserito sotto età nelle rispettive categorie. Nella scorsa stagione, terminata a marzo per l’emergenza Covid, D’Agostino ha segnato 12 gol e realizzato cinque assist in Under 17, nell’annata in corso sta trascinando la Primavera con tre gol e due assist in otto presenze. Giuseppe ha vissuto l’intera trafila nel vivaio azzurro, è arrivato dalla scuola calcio Real Soccer Massese.

A cura di Ciro Troise