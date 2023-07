Il Napoli potrebbe sbloccare l’operazione Morata-Roma: i dettagli

Il Napoli, alla ricerca di un difensore per sostituire Kim, potrebbe subentrare nell’operazione Morata alla Roma. Lo spiega il Corriere dello Sport, che riporta l’interesse del Napoli nei confronti di Ibanez, difensore della Roma.

Secondo il quotidiano la Roma sta cercando in tutti i modi di non chiudere il bilancio in negativo. Per questo motivo fin quando non ci sarà qualche cessione, Tiago Pinto non potrà tentare l’assalto per portare Alvaro Morata nella capitale.

Il Napoli potrebbe però sbloccare questa situazione, attraverso l’acquisto di Roger Ibanez, come sostituto di Kim Minjae, che ha appena firmato con il Bayern Monaco. I giallorossi chiedono circa 30 milioni di euro per lasciar partire il difensore. Occhio alle prossimi giorni, perchè il Napoli cerca un difensore e la Ibanez potrebbe essere un giusto profilo, con esperienza in Serie A.