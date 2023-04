Il Prefetto Palomba: “Nessun tavolo con i tifosi, ma c’è dialogo”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le dichiarazioni di Claudio Palomba, Prefetto di Napoli, in merito al tavolo con i tifosi in programma per oggi. Ecco le sue parole:

“Il tavolo con i tifosi in Prefettura previsto per oggi non ci sarà. Per adesso la linea di contatto con loro viene garantita dalla Questura e dalla Società Calcio Napoli. Il dialogo continuerà anche oggi. Ho sentito il presidente De Laurentiis, mi ha confermato che anche loro stanno avendo contatti. I risultati? L’interlocuzione si concluderà entro la giornata di oggi”