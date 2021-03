Il Roma – Napoli, ancora nessun contatto per il rinnovo di Insigne: le ultime

Nonostante sia il giocatore più in forma del Napoli in questo momento, la società azzurra ancora non ha contattato l’entourage di Lorenzo Insigne per discutere del suo rinnovo. L’edizione odierna de “Il Roma” si sofferma sulla situazione del capitano azzurro. Secondo il quotidiano il Napoli pur sapendo che il contratto dell’attaccante di Frattamaggiore scadrà nel 2022, non l’ha mai contattato per discutere di un possibile prolungamento. Non si capisce la politica attendistica del Napoli nei confronti del suo pupillo che può dare ancora tanto alla causa azzurra. Il rischio è quello di perderlo a parametro zero come già successo nel caso di Callejon, e come accadrà per Maksimovic e Hysaj.