Il Roma – Napoli, l’idea Sarri non tramonta: ecco le condizioni del tecnico per il suo ritorno

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Roma”, il patron azzurro starebbe sondando il terreno per il dopo Gattuso. Secondo il quotidiano l’idea Sarri non è ancora tramontata del tutto. Il tecnico toscano dopo un anno di inattività è voglioso di tornare al lavoro, ma su di lui c’è l’interesse di molte squadre tra cui anche la Roma. L’ex tecnico della Juve potrebbe essere per il Napoli la scelta giusta per rinascere, dopo due anni spenti in cui gli azzurri sembravano affievoliti.

Il ritorno però potrebbe esserci solo a determinate condizioni. La prima riguarderebbe la permanenza del ds Cristiano Giuntoli con cui il tecnico ha sempre avuto un ottimo rapporto. La seconda riguarderebbe la permanenza di due dei suoi pilastri: Koulibaly e Insigne. Per quanto riguarda il senegalese il dubbio è grande, perchè ricavare un tesoretto intorno ai 50 milioni in futuro sarebbe difficile. Mentre per Lorenzo la situazione sarebbe più complicata. Il capitano azzurro con il contratto in scadenza nel 2022, senza un rinnovo adeguato potrebbe partire. Inoltre l’ultima richiesta del tecnico riguarderebbe un intervento sul mercato. A Sarri servirebbe un centrale difensivo, un terzino sinistro e sopratutto un regista modello Jorginho. Mentre per quanto riguarda l’attacco, si dovrebbero fare delle valutazioni perchè con Mertens, Osimhen, Politano e Lozano il reparto dovrebbe essere completo.