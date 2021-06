Il Roma – Napoli, offerto il rinnovo a Insigne ma con un taglio allo stipendio: le ultime

L’edizione odierna de Il Roma si sofferma sulla situazione rinnovo Insigne in casa Napoli. Secondo il quotidiano il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a offrire al capitano un rinnovo fino al 2026 con una riduzione di stipendio a 3,5 milioni netti a stagione. Una strada che difficilmente sarà percorsa da Lorenzo, dato che sarebbe l’unico in rosa ad abbassarsi lo stipendio. Per questo motivo risulta difficile credere che il capitano azzurro possa accettare l’offerta, non è quindi da escludere il suo addio nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta che si aggiri intorno ai 25 milioni di euro.