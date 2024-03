Il segnale che ha usato Calzona per dare serenità all’ambiente: il tecnico alla conquista di Napoli

La priorità per il Napoli era sicuramente recuperare tranquillità dal punto di vista mentale, il talento dei campioni d’Italia non era mai svanito. Come riporta il Corriere dello Sport è questo quello a cui ha lavorato Calzona fin dall’inizio, uno dei segnali per riportare serenità è stato quello di reintegrare in rosa Zielinski, in campo dall’inizio o durante il match, nelle partite di campionato.

Piotr sarà un jolly che Calzona potrà alternare a Traore, un modo per dare serenità con un calciatore che è tra quelli con più presenze in azzurro.