Il sindaco di Castel di Sangro: “Napoli da noi in ritiro dal 3-4 agosto al 12-13”

Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro, nel corso di “Cross” su Kiss Kiss Napoli Tv: “In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della SSC Napoli, posso anticipare che la squadra partenopea sarà in ritiro nella nostra Castel di Sangro dal 3-4 agosto e fino al 12-13. A luglio il Napoli sarà a Dimaro, poi farà tappa all’estero per qualche torneo amichevole, successivamente arriverà in Abruzzo per completare il percorso di preparazione alla prossima stagione agonistica. Stiamo lavorando per la presentazione ufficiale della squadra, che avverrà all’aperto. Lo stadio “Patini” spero possa essere aperto ai tifosi, tutto dipenderà dalle comunicazioni che riceveremo a livello istituzionale, l’auspicio è che possa essere aperto anche a 5.000 tifosi su una capienza totale di 7.000. Essendo a ridosso poi dell’inizio del campionato, immagino che le amichevoli che il Napoli disputerà da noi saranno contro squadre di livello. Aspettiamo il popolo napoletano con grande gioia come avvenuto lo scorso anno. Ancora non è stata fissata una data per la conferenza stampa di presentazione, aspettiamo indicazioni dal presidente De Laurentiis”.