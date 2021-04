IN CASA DELL’AVVERSARIO – Allo Stadio Maradona arriva un Crotone quasi spacciato

Si torna dopo la sosta con le Nazionali ed il Napoli, nel match valido per la ventinovesima giornata di campionato, affronta il fanalino di coda Crotone, ultimo in classifica con soli 15 punti. La squadra calabrese, da poco affidata a Cosmi, sfida un Napoli rinvigorito dalle ultime prestazioni e, che, con il rientro della maggior parte degli infortunati si candida seriamente per un posto in Champions League. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Crotone è ultimo in classifica nettamente con 15 punti dettati da 4 vittorie, 3 pareggi e ben 21 sconfitte. Se in attacco la squadra calabrese è perlomeno competitiva il problema è la difesa con ben 70 gol subiti dopo solo 28 partite giocate.

PROBABILE FORMAZIONE = Il Crotone si schiererà con l’ormai consueto 3-5-2, Reca è in forte dubbio, al suo posto probabile l’innesto di Pedro Pereira mentre in attacco spazio all’ex di turno Ounas.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Dijdij, Magallan; Pereira, Vulic, Benali, Messias, Molina; Ounas, Simy.

LA STELLA = Il centravanti nigeriano Simy è sicuramente un calciatore atipico. La punta della squadra di Cosmi aiuta poco la squadra, attua movimenti talvolta strani ma è un giocatore che spesso ‘la butta dentro’. Molto bravo a calciare i rigori, è abile anche di testa ed in generale al volo. D’Altronde finire in doppia cifra in una squadra con tali difficoltà non è da poco.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa il tecnico del Crotone Serse Cosmi ha parlato cosi della sfida al Napoli:

“Il Napoli credo che in questo ultimo periodo ha ricomposto la propria rosa e i problemi degli azzurri nascono da un periodo molto lungo. In alcuni reparti ha avuto delle difficoltà, e credo che per quanto delle rose siano formate bene, e poi ti mancano dei calciatori decisivi, soffrì in un lungo periodo. Del Napoli temo che possa attingere ad una rosa completa.

Noi abbiamo un obbligo inevitabile, vista la differenza che c’è tra le due squadre. Napoli al completo è un gruppo, allenato molto bene da Gattuso che dovrebbe stare tra le quattro della Champions League”.

I PRECEDENTI = Sarà il quinto confronto tra Napoli e Crotone in Serie A.

Questi tutti i risultati in casa e in trasferta. Gli azzurri hanno sempre vinto nei 5 precedenti

23-10-2016 Crotone Napoli 1 – 2

12-03-2017 Napoli Crotone 3 – 0

29-12-2017 Crotone Napoli 0 – 1

20-05-2018 Napoli Crotone 2 – 1

06-12-2020 Crotone Napoli 0 – 4

TERNA ARBITRALE =

Arbitro : Di Martino

Assistenti: Baccini-Berti

IV UOMO: Pezzuto

VAR: Abisso

AVAR: Giallatini

A cura di Mario Tramo