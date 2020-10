IN CASA DELL’AVVERSARIO – Benevento, torna il derby campano in Serie A. Sfida tra i fratelli Insigne

Quinta giornata di campionato per il Napoli che affronta in un atteso derby il Benevento, squadra neo promossa guidata da Filippo Inzaghi. Il club sannita ha iniziato la stagione abbastanza bene e sembra essere una squadra che nasconde diverse insidie per il club azzurro. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Buona partenza in campionato per il Benevento che ha realizzato sei punti nelle prime 4 giornate, due vittorie e due sconfitte con 8 gol realizzati e ben 12 subiti.

PROBABILE FORMAZIONE = Montipo’; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Dabo, Ionita, Schiattarella; Caprari, Roberto Insigne, Lapadula.

LA STELLA = Probabilmente attualmente non è il giocatore di maggior caratura della squadra ma abbiamo analizzato Roberto Insigne, giocatore ex di turno insieme a Maggio e protagonista della sfida tra fratelli con Lorenzo. Tecnica, tiro e tanta voglia per un giocatore che vuole dimostrare le sue doti anche in serie A.

LE DICHIARAZIONI = Filippo Inzaghi ha parlato cosi nel prepartita:

“In una gara come quella col Napoli non deve mancare il coraggio. Certe partite sono per noi quasi impossibili, ma noi dobbiamo provare a giocarcele come visto a Roma. Certamente siamo stati un po’ ingenui, ma io sono felice di vedere che la squadra ha coraggio ed entusiasmo. Con i giallorossi abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque. Fisicamente stiamo bene”.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro Doveri di Roma a dirigere Benevento-Napoli.

Assistenti: Rocca-Affiatato. IV Uomo: Pezzuto. VAR: Valeri-Passeri.

I PRECEDENTI = Un solo precedente al Vigorito in Serie A con il Napoli di Sarri che due anni fa si impose con il risultato di 2 a 0.

A cura di Mario Tramo