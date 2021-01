IN CASA DELL’AVVERSARIO – Fiorentina, un mix di gioventù ed esperienza per ‘disturbare’ il Napoli

Diciottesima giornata di Serie A che vedrà il Napoli opposto, allo stadio Diego Armando Maradona, alla Fiorentina di Cesare Prandelli. Il club gigliato dopo un avvio difficile con Iachini in panchina si è parzialmente rigenerato, si trova a metà classifica e spera di entrare in quelle squadre in lizza per l’Europa League. Gli azzurri invece hanno la possibilità di recuperare punti dalle avversari visti gli scontri diretti (la Roma ha già perso il derby) e difficili test per chi li precede. Torna come consueto la rubrica “In Casa dell’Avversario”, ecco l’analisi sui prossimi avversari del club azzurro:

CAMPIONATO = La Fiorentina è dodicesima in classifica con 4 vittorie, 6 pareggi e 7 ko in 17 gare di campionato disputate. Il club viola ha una solida difesa con 23 gol subiti, ma fatica molto a ingranare in attacco, sono 18 i gol segnati, quasi la metà rispetto alla squadra di Gennaro Gattuso.

PROBABILE FORMAZIONE = Nella Fiorentina è German Pezzella il principale dubbio per Prandelli: in caso di mancato recupero pronto l’innesto del connazionale Martinez Quarta. Il tecnico toscano vuole giocarsela e probabile l’innesto di Bonaventura al posto di 1 tra Pulgar e l’ex Callejon.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic.

LA STELLA = Il giovane centravanti classe 2000 Dusan Vlahovic sta affrontando una stagione di gran maturazione e nelle ultime gare, tra rigori e gol decisivi, sta letteralmente trascinando la squadra viola. Tanti sono i club europei che hanno adocchiato il talento gigliato, ma per Commisso è blindato. Fisico, tecnica ed ottimo tiro per un giocatore che già in Primavera aveva mostrato tutto il suo talento.

LE DICHIARAZIONI = Cesare Prandelli ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Che differenze ci sono tra il Napoli di Ancelotti e Gattuso? Le squadre cambiano, si evolvono. Gattuso è stato straordinario nel recuperare uno come Lozano, è stato bravo nel motivarlo. Gli ha fatto capire che in quella posizione può fare molti gol, ma che esistono due fasi nel calcio. Ci sono molte differenze tra i due Napoli, ma è normale”.

TERNA ARBITRALE = Ecco la terna arbitrale di Napoli-Fiorentina:

Arbitro: CHIFFI (Padova)

PASSERI – PAGANESSI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: CECCONI

I PRECEDENTI = Sarà la sfida numero 141 tra Napoli e Fiorentina in Serie A. E’ la 71esima edizione in casa azzurra.

Questo il bilancio dei 70 precedenti interni: 32 vittorie Napoli, 21 pareggi, 17 successi viola.

A cura di Mario Tramo