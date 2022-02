IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Napoli sfida un Venezia bisognoso di punti salvezza

Dopo la sosta torna il campionato ed il Napoli vola in Laguna dove affronterà il Venezia di Zanetti, una delle rivelazioni di questo campionato. La squadra veneta è in lotta per la salvezza ma continua a mettere in mostra un gioco efficace e divertente con tanti giovani ragazzi. Il Napoli vuole invece continuare il suo buon momento e sfruttare il derby di Milano per recuperare punti. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Venezia è attualmente diciassettesimo in classifica, ha un punto di vantaggio sul Cagliari ma ha anche una gara in meno rispetto ai principali avversari per la lotta salvezza. In campionato la squadra guidata da Zanetti ha 40 reti segnate e 20 reti subite.

PROBABILE FORMAZIONE = Zanetti schiera Romero tra i pali e la difesa tipo con una squadra con solo l’ex Bayern Cuisance come volto nuovo di gennaio. Il tecnico dei veneti si affida alle certezze Aramu e Henry in attacco e con l’esperienza a gara in corso di Nani. Ecco le probabile scelte di Zanetti:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

LA STELLA = Pietro Aramu è il trascinatore della squadra veneta. Viene con Zanetti dalla B ed è un uomo fondamentale, finora sta trascinando la squadra con gol, assist e buone prestazioni.

LE DICHIARAZIONI = L’attaccante portoghese Nani ha parlato in vista della sfida contro il Napoli e ha rivelato qualcosa alla Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli? Vedo una bellissima partita. Vivo per sfide così. Sono fiducioso, giocheremo davanti al nostro pubblico e vogliamo stupire”.

I PRECEDENTI = Domani andrà in scena la sfida numero 16 tra le due squadre, l’ottava edizione in casa ligure. I sette precedenti sorridono ai padroni di casa con: 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. L’unico successo del Napoli risale al 1947, match nel quale gli azzurri si imposero con il risultato di 0-1.

TERNA ARBITRALE = Arbitro: Mariani

Assistenti: De Meo – Rossi M.

IV: Marini

VAR: Nasca

AVAR: Longo

A cura di Mario Tramo.