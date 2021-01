IN CASA DELL’AVVERSARIO – La favola Spezia vuole continuare e ripetersi anche in Coppa

E’ un momento molto difficile per il Napoli di Gennaro Gattuso che arriva ai Quarti di finale di Coppa Italia reduce dalla sconfitta in Supercoppa e dal grande tonfo in campionato al Bentegodi contro il Verona. Allo Stadio Diego Armando Maradona arriva, in uno scontro a eliminazione diretta, lo Spezia rivelazione di questa stagione e protagonista di grandi imprese, come appunto il più recente precedente tra questi due club: lo Spezia vinse a Napoli in una gara a dir poco rocambolesca con gli azzurri che dominarono l’incontro e terminarono il match a mani vuote. Ricordiamo che in caso di vittoria gli azzurri sfideranno la vincente tra Lazio e Atalanta.

Analizziamo meglio i prossimi avversari del Napoli:

COPPA ITALIA = Il cammino dei liguri è iniziato nel terzo turno preliminare con la squadra di Italiano che ha battuto 2-0 il Cittadella. Ai sedicesimi la prima sorpresa con la vittoria ai tempi supplementari contro l’ambizioso Bologna di Sinisa Mihajlovic. La grande sorpresa di questa Coppa Italia è arrivata agli Ottavi con la vittoria all’Olimpico sulla Roma: una vittoria meritata con lo Spezia che ha vinto ai tempi supplementari trascinati da Saponara in un incredibile 4 a 2. Da dire che ufficialmente visto il clamoroso errore nei cambi della Roma il match è terminato 0-3 per lo Spezia a tavolino.

PROBABILE FORMAZIONE = Non è previsto un grandissimo turnover di Italiano, che, arrivato ai Quarti, vuole continuare a stupire. Ecco la probabile formazione dello Spezia:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Bastoni, Terzi, Chabot, Marchizza; Ricci, Agoume, Pobega; Gyasi, Galabinov, Agudelo. All. Italiano

I PRECEDENTI = Sarà a terza sfida tra Napoli e Spezia in Coppa Italia.

Questi i due precedenti nella competizione:

Spezia-Napoli 1-3 del 21 agosto 1988

Napoli-Spezia 3-1 del 10 gennaio 2017

LA TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro Fourneau di Roma a dirigere Napoli-Spezia, quarto di fnale di Coppa Italia.

Assistenti: Galetto-Rossi. IV Uomo: Sacchi. VAR: Nasca-Longo

A cura di Mario Tramo