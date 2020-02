IN CASA DELL’AVVERSARIO – La Sampdoria di un Quagliarella in declino sogna uno “scherzetto” al Napoli

Nel posticipo di giornata nel campionato di Serie A il Napoli gioca a Genova contro una Sampdoria in grande difficoltà. La squadra di Ranieri è in piena lotta retrocessione ed ha bisogno di punti e dei gol di Fabio Quagliarella. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO: La Sampdoria è attualmente al sedicesimo posto in classifica, a 20 punti con quattro punti di vantaggio sui cugini del Genoa, al momento terzultimi in classifica. Il club blucerchiato viene da una vittoria, un pari e tre sconfitte nelle ultime cinque gare.

PROBABILE FORMAZIONE: Ranieri attuerà probabilmente un 4-4-2 molto attendista con la squadra che proverà soprattutto a non subire e poi a colpire. In attacco attenzione agli ex Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Tonelli, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Ekdal, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

LA STELLA: In questa stagione sta faticando molto e ovviamente anche per lui l’età inizia a farsi sentire. Fabio Quagliarella resta però il leader tecnico di questa squadra e sicuramente l’uomo più pericoloso per le difese avversarie.

LE DICHIARAZIONI = Claudio Ranieri ha parlato cosi in conferenza:

“Mai fidarsi di questo Napoli e di qualsiasi altra squadra. Dobbiamo sempre dare il cento per cento, dobbiamo prendere il nostro prossimo avversario con le molle, è una signora squadra che vuole venire qui a prendersi i tre punti, ma noi siamo pronti a affrontarla”.

I PRECEDENTI: Sarà il confronto numero 106 tra Sampdoria e Napoli in Serie A. E’ la 53esima edizione a Marassi. Questo il bilancio dei 52 precedenti a Genova: 21 vittorie Samp, 17 pareggi, 14 successi Napoli.

TERNA ARBITRALE:

ARBITRO: Federico La Penna di Roma

assistenti di linea Passeri e Longo;

IV uomo: Sacchi;

addetto al VAR: Mazzoleni;

assistente al VAR: Paganessi.

A cura di Mario Tramo