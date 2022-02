IN CASA DELL’AVVERSARIO – Lazio, l’ex Sarri è a caccia di punti per Europa e sogna lo scherzetto agli azzurri

Importante turno di campionato per il Napoli che arriva all’Olimpico con l’obiettivo di fare il colpaccio e provare a guadagnare punti su Milan e Inter, entrambe stoppate nel weekend. Davanti agli azzurri c’è il grande ex Maurizio Sarri alla guida di una Lazio a caccia di punti importanti per l’Europa. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = La Lazio è sesta in classifica ed è a caccia di punti importanti per l’Europa, almeno per l’Europa League. Una vittoria darebbe nuove speranze anche per un possibile sogno Champions.

PROBABILE FORMAZIONE = Proverà in extremis a rientrare Acerbi dal primo minuto, in caso contrario spazio a Patric. In attacco Felipe Anderson affianca Immobile, a caccia di gol per la sfida capocannoniere con Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi (Patric), Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LA STELLA = L’attaccante Ciro Immobile è il leader carismatico e tecnico della Lazio, bomber d’autore pericolosissimo in area e giocatore che può fare male in qualsiasi momento.

LE DICHIARAZIONI = Ai canali ufficiali della Lazio l’ex Pepe Reina ha ricordato il Napoli di Sarri: “In cosa eravamo speciali? Ci divertivamo. In campo giocavamo con automatismi chiari, a memoria. Inoltre avevamo un gruppo umano che andava al di là della tattica. Eravamo uniti e umili, lavoravamo tutti nella stessa direzione”

I PRECEDENTI = Nei 65 precedenti all’Olimpico la Lazio ha trionfato 28 volte contro le 18 volte del Napoli, 19 i restanti match sono pareggi.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Lazio-Napoli, 27esima giornata di Serie A.

Assistenti: Passeri-Tegoni. IV Uomo: Cosso. VAR: Massa-Preti.

A cura di Mario Tramo