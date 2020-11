IN CASA DELL’AVVERSARIO – Milan e “Dio Ibra” sfidano il Napoli guidato dall’ex Gattuso

Dopo due settimane di pausa torna il campionato ed al San Paolo ci sarà il big match di giornata tra il Napoli ed il Milan capolista. I rossoneri guidati da Stefano Pioli e letteralmente trascinati da Zlatan Ibrahimovic sono la sorpresa di queste prime giornate di campionato. Analizziamo così i prossimi avversari del Napoli.

CAMPIONATO = Il Milan è primo in classifica con 5 vittorie e due pareggi ed è finora imbattuto in campionato. Nonostante big match come quelli con Inter e Roma i rossoneri hanno mostrato un bel calcio ed una solida difesa con 16 reti realizzate e solo 7 subite.

PROBABILE FORMAZIONE = In panchina al Milan non ci sarà Pioli ed il suo vice Murelli, entrambi positivi al Covid-19. Siederà invece (esordio in carriera) l’ex compagno di Gattuso, Daniele Bonera. Nei rossoneri sarà assente Leao, fuori per una lesione al bicipite femorale.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

LA STELLA = La stella e leader di questo Milan non può che essere Zlatan Ibrahimovic. A quasi 40 anni il centravanti rossonero è ancora tra i migliori in serie A e non c’è bisogno di presentazioni per “Re Ibra”. Lo svedese ha vinto ovunque, alla Juve, all’Inter ed al Milan e ora è tornato in maglia rossonera per provare un nuovo clamoroso miracolo.

LA TERNA ARBITRALE = Ecco chi guideranno il match al San Paolo:

Napoli – Milan domenica ore 20.45

Valeri

Giallatini – Colarossi

Iv: Doveri

Var: Irrati

Avar: Paganessi

I PRECEDENTI = Sarà la sfida numero 145 tra Napoli e Milan in Serie A. E’ l’edizione numero 73 in casa azzurra. Questi i 72 precedenti al San Paolo: 28 successi Napoli, 22 pareggi, 22 vittorie Milan.

A cura di Mario Tramo