IN CASA DELL’AVVERSARIO – Napoli, al San Paolo arriva l’Inter capolista: Conte vuole continuare la striscia in trasferta

Al San Paolo il Napoli attende l’Inter di Antonio Conte, squadra al momento prima in classifica alla pari con la Juventus. Un gran match per gli azzurri per iniziare il 2020 e provare una rincorsa Champions “che avrebbe dello straordinario”. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = L’Inter ha 42 punti in classifica ed è al primo posto con la Juventus. I nerazzurri hanno ottenuto i migliori risultati in trasferta ed eccetto l’ultimo pareggio di Firenze ha vinto tutte le gare in trasferta.

PROBABILE FORMAZIONE = I nerazzurri dovranno fare a meno in difesa di D’Ambrosio mentre ha recuperato Asamoah sulla fascia. A centrocampo Sensi e Barella sono recuperati, ma giocherà solo uno dal primo minuto. Ecco le probabili scelte di Conte:

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

LA STELLA: Il belga Romelu Lukaku si è ambientato benissimo nel nostro campionato e nonostante le critiche iniziali il centravanti è vice capocannoniere del campionato. L’assenza di Koulibaly può diventare un handicap e per gli azzurri sarà dura tenere a bada il gigante.

LE DICHIARAZIONI. Ecco alcune parole di Antonio Conte in conferenza stampa:

“Fare punti a Napoli darebbe più fiducia a quanto di buono fatto in questo scorcio di stagione. Non dimentichiamo che abbiamo iniziato un percorso, c’è tanta strada da percorrere, non bisogna mai essere troppo semplici nei discorsi. Siamo dove siamo grazie al lavoro che dovrà darci garanzie anche per il futuro”

I PRECEDENTI: Questo il bilancio dei 73 precedenti al San Paolo: 37 vittorie del Napoli, 19 pareggi, 17 successi Inter. I nerazzurri non vincono al San Paolo dal 1997, ai tempi del fenomeno brasiliano Ronaldo.

TERNA ARBITRALE

NAPOLI – INTER Lunedì 06/01 h.20.45

DOVERI

PASSERI – DEL GIOVANE

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE

AVAR: GIALLATINI