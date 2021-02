IN CASA DELL’AVVERSARIO – Napoli-Atalanta, primo atto di coppa: Gasperini si affida all’estro di Ilicic

Si disputerà domani sera allo stadio Diego Armando Maradona il match tra Napoli e Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia. Gli azzurri sono campioni in carica di questa competizione e puntano a ripetersi: dopo aver battuto Empoli e Spezia affrontano l’Atalanta, reduce dal doppio confronto coppa-campionato con la Lazio e sicuramente tra le squadre più in forma della serie A. Ecco l’analisi sulla squadra di Giampiero Gasperini, prossima avversaria del club azzurro:

COPPA ITALIA = Cosi come il Napoli anche gli orobici hanno affrontato solo sfide in casa nel corso del loro cammino di Coppa. Anche in Coppa abbiamo visto i pregi ed i difetti di una squadra con un reparto offensivo straordinario e numeri da capogiro e qualche limite in più in difesa. Agli Ottavi di finale l’Atalanta ha battuto per 3 a 1 il Cagliari di Eusebio Di Francesco mentre ai Quarti i nerazzurri hanno sconfitto dopo una ‘girandola’ di gol per 3 a 2 la Lazio.

PROBABILE FORMAZIONE = Gasperini dovrà sostituire Hateboer con il neo acquisto Maehle mentre per l’attacco c’è il dubbio di Coppa nel ruolo di prima punta tra l’ex azzurro Duvan Zapata e Luis Muriel, spesso devastante dal primo minuto. Torna in campo Pessina che sostituirà Miranchuk nel consueto 3-4-2-1 degli orobici:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Dijmsiti, Caldara; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Ilicic, Zapata.

LA STELLA = Josip Ilicic è senza dubbio il giocatore di maggior talento della squadra orobica, calciatore che dopo la cessione del Papu Gomez avrà sempre in più le redini della squadra. Lo sloveno ha vissuto sicuramente un momento difficile nel periodo della pandemia con il calciatore che è stato condizionato ed ha avuto un forte contraccolpo psicologico per il fatto che Bergamo è stata una delle città più colpite dal Covid. Ora fortunatamente il giocatore è tornato a brillare e nelle ultime settimane è apparso sempre più decisivo.

C’è tanta curiosità inoltre per alcuni calciatori dell’Atalanta: Miranchuk e Lammers sono giovani talenti che finora hanno trovato poco spazio ma che appaiono ormai pronti per esplodere. Nelle ultime ore di mercato gli orobici hanno inoltre acquistato il talentuoso ucraino Kovalenko.

I PRECEDENTI = L’ultimo scontro in Coppa Italia risale al 2-1 per gli azzurri del 2018, ma in totale le due squadre si sono affrontate 8 volte: 4 vittorie del Napoli, 2 vittorie dell’Atalanta e 2 pareggi.

TERNA ARBITRALE = Sarà il signor Michael Fabbri della sezione arbitrale di Ravenna a dirigere Napoli-Atalanta.

I suoi assistenti saranno Sergio Ranghetti di Chiari e Davide Imperiale di Genova, IV ufficiale Maurizio Mariani di Aprilia, V.A.R. Luca Banti di Livorno, A.V.A.R. Alessandro Giallatini di Roma 2.

A cura di Mario Tramo