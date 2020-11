IN CASA DELL’AVVERSARIO – Roma, Fonseca fa di necessità virtù e splende nella Capitale

Sono giorni drammatici in casa Napoli visto il decesso pochi giorni fa del giocatore più importante nella storia del club e gli azzurri domenica sera vorranno onorare al meglio anche in campionato la morte di Diego Armando Maradona. Al San Paolo arriva una delle squadre più in forma del momento, la Roma di Paulo Fonseca, attualmente terzo in classifica e reduce da una bella vittoria anch’essa in Europa. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = La Roma è terza in campionato con 5 vittorie, due pareggi e una sconfitta, arrivata però a tavolino nel 3-0 di Verona (in realtà la gara terminò 0-0). Nonostante più volte i giallorossi sono stati in emergenza Fonseca è andato avanti continuando a mostrare un bel calcio.

PROBABILE FORMAZIONE = Negativizzato Dzeko, Fonseca attende l’esito del tampone con una formazione che resta comunque in grande emergenza difensiva:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Cristante; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhytarian: Dzeko. All. Fonseca

LA STELLA = La Roma è un gruppo molto unito che va avanti nonostante le assenze. L’uomo del momento è però l’esperto armeno Henrik Mkhytarian che a suon di gol, assist e grandi prestazioni non ha fatto rimpiangere l’infortunato, a lungo termine, Zaniolo.

LE DICHIARAZIONI = Paulo Fonseca ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Napoli? Ho guardato tutte le loro partite, sono forti e coraggiosi. Mi aspetto una gara difficile perchè anche quando hanno perso non meritavano di farlo. Tutte le partite sono difficili”.

I PRECEDENTI = Bei precedenti per il club azzurro contro il club giallorosso:

32 vittorie del Napoli;

22 pareggi;

19 vittorie della Roma;

Gol Napoli-Roma:

111 gol del Napoli;

87 gol della Roma;

Ultima vittoria del Napoli:

5 luglio 2020 Napoli-Roma 2-1

TERNA ARBITRALE =

NAPOLI – ROMA h. 20.45

DI BELLO

TEGONI – BINDONI

IV: MANGANIELLO

VAR: CALVARESE

AVAR: PERETTI

A cura di Mario Tramo.