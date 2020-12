IN CASA DELL’AVVERSARIO – Sampdoria, i grandi ex provano lo “scherzetto” a Gattuso

Undicesimo turno di campionato e prima in campionato allo stadio Diego Armando Maradona per il Napoli che ospiterà la Sampdoria di Claudio Ranieri, squadra insidiosa ed avversario tutt’altro che semplice per gli azzurri. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Dopo un inizio titubante la Samp ha acquistato fiducia e naviga ora a metà classifica, esattamente alla dodicesima posizione con 11 punti. Tre vittorie, due pari e 5 sconfitte per la squadra di Ranieri che ha un discreto reparto offensivo. Tanti ex nella rosa blucerchiata, il difensore Lorenzo Tonelli e gli attaccanti Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini.

PROBABILE FORMAZIONE = Il grave infortunio di Berezinsnky complica i piani di Ranieri che non snatura però la sua squadra e dovrebbe puntare sul 4-4-2 con l’ex Fabio Quagliarella a guidare l’attacco. Ecco le scelte di Ranieri:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; A.Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Darmsgaard, Quagliarella.

LA STELLA = A Napoli ha vissuto una storia tormentata ma non possiamo dire che non ha lasciato il cuore e Quagliarella resterà un campano ed anzi napoletano doc. Contro le ex squadre solitamente Fabio si esalta e quindi anche il Napoli avrà un motivo in più per restare attento.

LE DICHIARAZIONI = Claudio Ranieri ha parlato cosi in conferenza stampa in vista del Napoli:

Il Napoli ha perso pochissimo, quindi affrontiamo una squadra compatta, per cui servirà una gara volitiva, con spirito di sacrificio, passione e determinazione, perché dobbiamo fare punti. I campioni del Napoli e la loro velocità saranno la principale insidia, hanno tanta qualità e noi dovremo essere compatti e super concentrati.

LA TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro La Penna di Roma a dirigere Napoli-Sampdoria, 11esima giornata di Serie A.

Assistenti: Passeri-Berti. IV Uomo: Piccinini. VAR: Nasca-Costanzo

I PRECEDENTI = Sarà il confronto numero 107 tra Napoli e Sampdoria. E’ la 54esima edizione in casa azzurra.

Questo il bilancio dei 53 precedenti interni: 25 successi Napoli, 19 pareggi, 9 vittorie Samp.

A cura di Mario Tramo