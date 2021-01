IN CASA DELL’AVVERSARIO – Un Udinese in difficoltà è pronta a reagire grazie alla stella di De Paul

Neanche il tempo di rifiatare che il Napoli di Gennaro Gattuso torna in campo per affrontare l’Udinese in un nuovo insidioso match di campionato. Dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro lo Spezia, gli azzurri vanno a Udine per affrontare una squadra reduce da problemi in infermeria e diversi risultati negativi, di conseguenza chiamata a riscattarsi contro il Napoli. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = L’Udinese è 13esimo in classifica con 16 punti ed una gara in meno da recuperare. I bianconeri hanno solo quattro punti di vantaggio sulla terzultima e affronteranno il Napoli per provare ad ottenere punti. La squadra di Gotti mostra un buon gioco, ma fatica a concretizza con soli 17 gol all’attivo, poco più di un gol a gara mentre in difesa è nella media avendo subito 23 gol.

PROBABILE FORMAZIONE = Gotti ha diversi problemi nel reparto offensivo e non escludiamo di conseguenza il passaggio a seconda punta per l’occasione di De Paul con Pereyra utilizzato come mezzala offensiva. Ecco i probabili undici del club bianconero:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Samir, De Maio; Larsen, Arslan, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; De Paul, Lasagna. All. Gotti.

LA STELLA = Rodrigo De Paul è senza dubbio la stella più lucente della squadra bianconera: il centrocampista dell’Udinese e della nazionale argentina è sempre oggetto di mercato, ma alla fine resta sempre ad Udine dove è considerato come un’icona. Gran tiro, visione di gioco ed assist per uno tra i centrocampisti più forti in Serie A e sicuramente leader della squadra bianconera.

LE DICHIARAZIONI = Il tecnico bianconero Gotti ha parlato cosi riguardo la sfida con il Napoli:

“Mentre tornavamo da Bologna abbiamo visto assieme la partita col lo Spezia. Una gara anomala, di quelle “estreme”, perché il numero e il tipo di occasioni che ha avuto il Napoli per vincere, con la beffa poi di perderla nel finale, raramente si vedono in serie A. Cercheremo di andare a toccare tutti i loro nervi scoperti”.

TERNA ARBITRALE = Ecco la terna arbitrale di Udinese-Napoli:

Sarà l’arbitro Pasqua di Tivoli a dirigere Udinese-Napoli. Assistenti: De Meo-Bottegoni. IV Uomo: Marinelli. VAR: Nasca-Tolfo

I PRECEDENTI = Sarà la sfida numero 77 tra Udinese e Napoli in Serie A. E’ la 38esima edizione in casa friulana.

Questo il bilancio dei precedenti a Udine: 13 vittorie Udinese, 18 pareggi, 7 sconfitte.

A cura di Mario Tramo