IN CASA DELL’AVVERSARIO – Una Lazio in difficoltà sfida il Napoli con la scarpa d’oro Immobile

Dopo la sconfitta nel match infrasettimanale contro l’Inter, altra sfida molto complicata per il Napoli di Gennaro Gattuso, che, in piena emergenza in attacco, affronta all’Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi. Privi di Insigne, Mertens ed Osimhen il Napoli cerca l’impresa a Roma. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte la Lazio, nona in classifica, ha risentito degli impegni europei ed ha mostrato un rendimento altalenante. La squadra ha però giocatori di qualità e l’obiettivo Europa è sempre la priorità.

PROBABILE FORMAZIONE = In casa biancoceleste sarà molto importante se Acerbi sarà della gara. Il centrale è il pilastro della difesa di Inzaghi ed una sua assenza metterebbe i capitolini in difficoltà. In attacco solito ballottaggio tra Correa e Caicedo, out Muriqi.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.Inzaghi

LA STELLA = La scarpa d’oro Ciro Immobile è ovviamente il trascinatore del club biancoceleste: rispetto allo scorso anno Immobile è meno frequente all’appuntamento con il gol, ma l’attaccante di origini napoletane è sempre una punta letale e davvero difficile da affrontare.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha così parlato in vista del Napoli:

“Io parlo tanto con la squadra, abbiamo analizzato il momento come giusto che sia. In campionato ci manca qualche punto, ora sono sicuro che risponderemo coi fatti. Come è sempre stato in questi anni. Già con il Napoli abbiamo voglia di fare molto bene anche in campionato”.

LA TERNA ARBITRALE =

LAZIO – NAPOLI

ORSATO

TEGONI – RANGHETTI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

I PRECEDENTI = Sarà la 129esima sfida tra Lazio e Napoli in Serie A. E’ la sfida numero 65 in casa laziale.

Questi i precedenti all’Olimpico: 27 vittorie Lazio, 19 pareggi, 18 successi azzurri.

A cura di Mario Tramo