IN CASA DELL’AVVERSARIO – Una Real Sociedad senza stelle sogna compatta l’impresa

Ultimo match del girone di Europa League per il Napoli che ospita la Real Sociedad avendo bisogno di almeno un punto per passare il turno. Il club spagnolo sta facendo bene in Liga, ma arriva allo stadio Diego Armando Maradona per giocarsi le sue speranze senza Oyarzabal e David Silva, direttamente non convocati. Ecco la nostra analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Attualmente il club basco è secondo in classifica con 25 punti ma ha due gare in più rispetto Atletico Madrid e Barcellona ed una gara in più rispetto al Real Madrid.

GIRONE = La Real Sociedad è a quota 8 punti nel Girone, dietro al Napoli ma a pari merito con l’AZ Alkmaar. Gli spagnoli devono fare lo stesso risultato del club olandese che affronterà il Rijeka già eliminato.

PROBABILE FORMAZIONE = Assenti David Silva e Oyarzabal, ecco la probabile formazione dei baschi, che, hanno un ballottaggio in attacco:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, LeNormand, Monreal; Zubimendi, Merino, Guevara; Januzaj, W. José, Portu.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa il tecnico della Real Sociedad Alguacil ha parlato cosi in vista del Napoli:

“Inaugurare lo stadio con il nome Diego Armando Maradona è un onore per noi e una motivazione in più sia per il Napoli che per noi. Vogliamo vincere, rappresenta una motivazione ulteriore per tutti. Il settore giovanile per noi è un valore, la Real Sociedad punta tanto sul vivaio, siamo molto orgogliosi dei nostri giovani. Merquelanz, se è stato convocato, può giocare, è un calciatore importante. Insigne? Non è solo lui, ci sono Mertens, Zielinski, Lozano, Politano, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, questa squadra ha un potenziale importante in tutti i reparti. E’ una rosa di grande valore e ha anche un ottimo allenatore, perciò il Napoli sta facendo molto bene sia in campionato che in Europa League”

TERNA ARBITRALE =

Sarà l’arbitri israeliano Orel Grinfeld a dirigere Napoli-Real Sociedad.

Assistenti: Roy Hassan-Idan Yarkoni. IV Uomo: Gal Leibovitz

A cura di Mario Tramo