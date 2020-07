IN CASA DELL’AVVERSARIO – Una Roma in crisi si aggrappa a Dzeko per restare in lotta per l’Europa

Nel match valido per la trentesima giornata di campionato si affronteranno Napoli e Roma. Al San Paolo arriva una Roma sempre più in crisi, ormai anch’essa fuori dalla lotta per la Champions ed alle prese con diverse noie societarie. La sconfitta casalinga contro l’Udinese ha mostrato una squadra letteralmente in crisi e che dovrà aggrapparsi al suo bomber Edin Dzeko per restare al quinto posto ed in lotta per l’Europa League. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = I giallorossi hanno 48 punti in classifica, in 29 giornate hanno collezionato 14 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. In attacco la squadra ha totalizzato 53 reti mentre il maggiore limite è in difesa con ben 40 gol subiti. Attualmente hanno 3 punti di vantaggio sul Napoli sesto in classifica.

PROBABILE FORMAZIONE = Nonostante la squalifica di Perotti rientri importanti per Fonseca come quello di Pellegrini a centrocampo, Mancini in difesa e il rientro da titolare di Edin Dzeko, dopo la deludente parentesi Kalinic contro l’Udinese.

ROMA (4-3-3): Mirante; Zappacosta; Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout, Pellegrini; Carles Perez, Mkhitaryan, Dzeko. All. Fonseca

LA STELLA = Leader emotivo oltre che tecnico della squadra, Edin Dzeko è il capocannoniere e trascinatore del club giallorosso: la squadra fa affidamento sui suoi movimenti ed i suoi tocchi delicati e Dzeko è fondamentale anche per aiutare gli inserimenti dei centrocampisti.

LE DICHIARAZIONI – In conferenza Fonseca ha parlato cosi in vista del Napoli:

“Il Napoli è una squadra con più fiducia, diversa da quella che abbiamo affrontato qui. Sta bene, sta giocando bene, hanno perso quest’ultima partita contro l’Atalanta. Mi aspetto una squadra forte, con voglia di vincere”.

I PRECEDENTI = Napoli e Roma si affrontano per la gara numero 73 in serie A. Il numero di vittorie degli azzurri supera le vittorie giallorosse mentre i pareggi sono 22. Ecco i precedenti tra le due squadre:

31 vittorie del Napoli;

22 pareggi;

19 vittorie della Roma;

TERNA ARBITRALE =

L’arbitro sarà Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Alassio-Tegoni.

IV: Manganiello.

VAR: Mazzoleni-Longo

A cura di Mario Tramo