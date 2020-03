Insigne a Sky: “Ci alleniamo a casa nel rispetto dell’emergenza. Il mister ci segue quotidianamente”

Lorenzo Insigne si concede ai giornalisti anche da casa. Il capitano azzurro, infatti, è intervenuto in diretta a Sky Sport tramite collegamento sulla piattaforma Skype, parlando dell’allenamento quotidiano che il Napoli segue in questo periodo di quarantena e del controllo costante di mister Gattuso: “Ci stiamo allenando a casa intensamente, rispettiamo l’emergenza” – ha detto Insigne, che poi ha descritto la sua quotidianità e di come mantiene il contatto con i compagni di squadra: “Stiamo lavorano tutti, utilizziamo delle tabelle che possiamo seguire in casa e ci stiamo preparando con tanto impegno. Anche se non c’è il campionato siamo dei professionisti seri e dobbiamo curare sempre la nostra forma fisica. Con i miei compagni siamo in contatto quotidianamente tramite messaggi o gruppi WhatsApp. Proviamo così a condividere questo periodo tenendoci compagnia a distanza”.

Sei in contatto anche con Gattuso? “Certo, con il mister addirittura ci sentiamo quasi tutti i giorni. Parliamo del lavoro che sto svolgendo, però non discutiamo solo di calcio ma anche delle rispettive famiglie e della situazione di emergenza generale”.

Com’è il tuo rapporto con lui? “E’ molto buono. Sin da quando è arrivato mi ha fatto sentire importante. Il mister ha un carattere deciso, molto esigente ma sincero. Dice chiaramente quello che pensa senza filtri. Vuole il massimo della concentrazione quotidianamente e ci segue continuamente. Essere guidati da un allenatore che ha avuto una enorme esperienza da giocatore ci può arricchire tanto. Gattuso ha vinto tutto e mette a nostra disposizione la sua grande conoscenza calcistica”.

Gli Europei, intanto, slittano di un anno. Resta un tuo obiettivo: “Sì, sappiamo che abbiamo costruito un gruppo solido in Nazionale e che eravamo lanciatissimi. Però vorrà dire che saremo competitivi anche l’anno prossimo. Magari recupereremo anche qualche infortunato. L’obiettivo è fare bene ed essere protagonisti in ogni caso”.