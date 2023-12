Insigne a Sky: “Sognavo di restare a Napoli fino a fine carriera. Qui è casa mia e resterà sempre nel cuore”

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato del Napoli e del suo addio ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Per me entrare in quello stadio regala sempre emozioni uniche. Da bambino ho sempre sognato di fare quello che ho fatto con la maglia del Napoli, giocare, essere capitano. Per cui ripeto, entrare là dentro è sempre qualcosa di speciale”.

Sul suo addio: “Sicuramente il mio sogno era rimanere qua per tutta la vita. Non è stato così, Napoli la porterò sempre nel cuore, è casa mia. Volevo rimanere di più, è andata com’è andata ma va bene così. Quando abbiamo fatto quell’annata da 91 punti con Sarri è stato clamoroso non vincere lo scudetto. Però penso che tra virgolette il demerito è stato pure nostro, perché ce lo siamo fatto sfuggire dalle nostre mani. Però io da tifoso ho festeggiato a Toronto, con i miei figli a casa abbiamo fatto la cena, perché so quanto ci tenevano i giocatori e soprattutto la nostra città”.

Adesso arriva anche la partita contro la Juventus.

“Ho fatto tante sfide contro la Juve, da napoletano e tifoso del Napoli è sempre stato bello segnare contro di loro. Speriamo che il Napoli farà una grande prestazione per portare una gioia ai nostri tifosi. Kvara non lo conoscevo come giocatore, però vedendolo l’anno scorso è stato lui il valore aggiunto del Napoli. Ha fatto delle cose straordinarie. A Victor l’unica cosa che direi è di pensarci bene prima di andare via da Napoli, perché penso che le emozioni che ha vissuto l’anno scorso qua non si possono vivere dalle altre parti. Se vinci uno scudetto a Napoli è diverso che vincerlo con un’altra maglia. Sicuramente lui saprà fare una scelta giusta per lui, io spero che rimarrà qui ancora tanti anni perché è un giocatore fortissimo. E spero che anche la società se deve fare uno sforzo è giusto che lo faccia, perché attaccanti così forti in Europa non ce ne sono”.

Chi è favorita?

“Io da tifoso posso essere pure di parte, lo so che è difficile, ma spero con tutto il cuore che vinca il Napoli. Ora i punti di differenza dalla capolista sono tanti, però al momento non vedo proprio una favorita al 100%. Spero solo che il Napoli continui a essere quello dell’anno scorso e risalga la classifica. Finché gioco a calcio io sarò sempre a disposizione del CT, come ho sempre detto anche a lui, perché la Nazionale è la Nazionale, è una maglia particolare. Io poi ho vissuto un momento indescrivibile con questa maglia che non dimenticherò mai, la vittoria dell’Europeo. Ripartirò sicuramente forte l’anno prossimo sperando di non avere più infortuni”.