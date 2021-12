Insigne, l’agente al CDS: “Dal 2 Gennaio ascolto offerte, non possiamo aspettare all’infinito. ADL ha…”

Ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato cosi Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole:

ADL ha detto che ora la palla passa a Insigne.

«Lui dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l’offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato. Quadriennale da 3,5mln a stagione? Preferisco evitare cifre e dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta. L’ultima telefonata non è stata delle migliori”.

E intanto, tra un paio di settimane Insigne sarà un parametro zero.

«Forse nessuno si aspettava questo epilogo. Anzi, forse Lorenzo sì. E’ finita? La storia tra il Napoli e Insigne non finirà mai anche se andrà a giocare altrove. Anzi, è da raccontare: c’è troppa vita, troppo amore. Ma nel rispetto del giocatore e di tutti non si può aspettare in eterno, non si può aspettare giugno. E se poi malauguratamente dovesse prendere un raffreddore? Perché rischiare?».

Diamoci un tempo. Giusto per capire…

«Quando si apre il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione. Possono essere giorni decisivi. Contatti? Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà».

Insigne e il Napoli sono divisi da 6 milioni: 1,5 a stagione.

«Direi che sono divisi nei tempi, nell’educazione, nei modi, nei gesti. Non voglio alimentare polemiche, con De Laurentiis siamo in pace e non in guerra, però magari un giorno è doveroso raccontare ciò che è accaduto nel tempo. Nessun equivoco, è tutto calcolato, scientifico. Un grande campione avrebbe meritato molto più tempo: molti mesi fa ho provato a parlare con De Laurentiis, ma lui non voleva dialogare con me e mi rimandava a Giuntoli. Qualcuno in società una volta mi ha detto: “Ma dove vuoi che vada, Insigne?”. Credevano che nessuno potesse essere interessato a lui».

Infine, Insigne a Toronto? “Magari giocare in un altro paese farebbe meno male, i figli vanno in una scuola americana e lui parla un po’ di inglese”.