Insigne: “Rinnovo? C’è tempo, adesso penso all’Europeo. Su Gattuso dico che…”

Il capitano del Napoli e l’attaccante della Nazionale, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Non ho alcun rimpianto. Il mio sogno era vestire la maglia del Napoli portando la fascia da capitano e ci sono riuscito. I mie due sogni si sono realizzati e sono stracontento. Immobile e Verratti sono due amici dentro e fuori dal campo. Quando Ciro ha vinto la Coppa mi sono emozionato, con loro sono cresciuto a Pescara. Marco invece gioca ormai da dieci anni a Parigi e non è mai semplice giocare in questi club. Il mio futuro? Ora penso solo all’Europeo, c’è tempo per discutere con la società. Gattuso? Ci siamo mandati un paio di messaggi e mi ha spiegato che sono successi un po di casini. Io sto pensando all’Europeo e lui è in vacanza, non gli faccio certe domande. Lazio? E’ stato detto che Immobile qui fa il direttore, e che sta facendo di tutto per portarmi con lui alla Lazio. Non è per niente vero, siamo ottimi amici e dopo l’Europeo andremo in vacanza insieme. Non abbiamo mai parlato di ciò”